Экс-вице-президент Пенс решил написать мемуары о себе в политике США
Вашингтон, 8 апреля, 2021, 12:30 — ИА Регнум. Бывший вице-президент США Майкл Пенс намерен написать две книги воспоминаний о времени, проведенном им в администрации бывшего американского лидера Дональда Трампа, сообщает New York Post.
Соответствующее соглашение с издательством Simon & Schuster он подписал 7 апреля. По информации компании, Пенс напишет «исчерпывающую книгу об одном из самых значительных президентств в американской истории». Публикация автобиографии Пенса предварительно запланирована к выпуску в 2023 году.
По имеющимся сведениям, основное внимание в мемуарах Пенса будет сосредоточено на внутриполитической деятельности бывшего вице-президента. Кроме того, книга обещает пролить свет на ключевые моменты американской политики от президентской гонки 2016 года до инаугурации президента Джо Байдена.