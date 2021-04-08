Москва, , 12:30 — REGNUM Коронавирус нового типа оказывает прямое действие на центральную нервную систему человека. Об этом 8 апреля заявил главный врач психиатрической больницы №3 имени И. И. Скворцова-Степанова Александр Софронов на телеканале «Россия 24».

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«Конечно, длительный период самоизоляции и то, что человек перенёс тревожное состояние, связанное со страхом смерти или тяжёлых последствий, конечно, будет представлено в клинической картине. Но в то же время астенический синдром связан с прямым действием вируса на центральную нервную систему», — заявил Софронов.

«По сути, это не только действие ковида. Многие вирусы обладают такими свойствами», — указал он.