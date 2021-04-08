Красноярск, , 12:29 — REGNUM По состоянию на 8 апреля в Красноярском крае выявлено 67 760 носителей коронавируса, в том числе за прошедшие сутки в регионе подтверждён 121 случай заражения. Об этом ИА REGNUM сообщили в краевом оперштабе.

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Темп прироста за сутки составил 0,2%. От COVID-19 излечились уже 62 689 красноярцев, в том числе 98 — за последние сутки.

За все время в регионе проведено 2 552 650 тестов на коронавирус.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 апреля в Красноярском крае выявили 123 носителя коронавируса, выздоровели сто человек.

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