София, , 12:40 — REGNUM Решение об отказе от депутатского места в 45-м Народном собрании (парламенте) Болгарии принял премьер-министр страны Бойко Борисов. Он сообщил об этом 8 апреля на своей странице в соцсети Facebook.

«Подал заявление в Центральную избирательную комиссию и отказался от депутатского места в новом парламенте, мне не нужны ни депутатская зарплата, ни депутатский иммунитет», — заявил он в размещенном на его странице видеообращении.

При этом по итогам выборов в Народное собрание возглавляемая Бойковым партия «Граждане за европейское развитие Болгарии» заняла первое место, набрав 26,18% голосов избирателей. Второе место у партии «Есть такой народ» во главе с телеведущим Слави Трифоновым (17,66%), третье — у Болгарской социалистической партии (15,01%), являющейся главной оппозиционной силой в стране.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 апреля стало известно, что представители шести политических объединений войдут в новый болгарский парламент.