Саратов, , 12:34 — REGNUM В Саратовской области от коронавируса умерли еще шесть человек. Именно такое число пациентов врачам не удается спасти третьи сутки подряд. Всего с начала пандемии, по информации на 8 апреля, от COVID-19 скончались 857 жителей Саратовской области.

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По данным облминздрава, очередными жертвами болезни за сутки стали четыре женщины и двое мужчин в возрасте от 19 до 82 лет.

ИА REGNUM напоминает, в Саратовской области коронавирусную инфекцию за сутки выявили у 149 человек. Всего с начала наблюдения COVID-19 подтвержден, по информации на 8 апреля, среди 55 982 жителей области. Днем ранее заболели 146 человек. Выздоровели за все время 50 642 пациента, за сутки — 131 человек.

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