Пермь, , 12:29 — REGNUM В Пермском крае за сутки, по состоянию на 8 апреля, выявлено 112 случаев заражения коронавирусом, что на один меньше предыдущего показателя, сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19.

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С начала пандемии в регионе зарегистрирован 52 151 носитель коронавируса, в Перми — 27 576 случаев заражения (52,9%). Показатель заболеваемости составил 2006,4 на 100 тыс. населения.

Выздоровели 46 927 пермяков. В COVID-центрах на сегодняшний день находится 681 пациент, в том числе 61 человек подключен к аппаратам ИВЛ.

Жертвами заболевания стали 2011 пермяков. За последние сутки зафиксировано три летальных исхода.

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