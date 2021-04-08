Уфа, 8 апреля 2021, 12:35 — REGNUM Еще раз изучить материалы уголовного дела по факту убийства возможного педофила в Уфе поручил центральному аппарату председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. Об этом 8 апреля сообщает пресс-служба Следственного комитета России.
Сообщается, что данное поручение он сделал после выхода в эфир программы на федеральном телеканале, которая была посвящена ходу расследования дела в отношении жителя Уфы Владимира Санкина.
Ранее суд признал его виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, которое повлекло по неосторожности смерть мужчины.
Отмечается, что некоторые лица продолжают давать оценку деятельности следственных органов по данному делу. При этом они не имеют доступа к материалам дела и знакомы с этим делом лишь поверхностно, поэтому их нельзя назвать объективными.
Ранее сообщалось о том, что, по версии следствия, вечером 30 января текущего года к подсудимому подошли два ранее знакомых ему несовершеннолетних. Один из которых рассказал обвиняемому, что неизвестный мужчина совершил в отношении них развратные действия. Подсудимый решил сам выяснить отношения с неизвестным. Следователи считают, что он избил 54-летнего мужчину. В результате мужчина скончался в автомобиле скорой помощи от полученных травм.
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