Уфа, , 12:35 — REGNUM Еще раз изучить материалы уголовного дела по факту убийства возможного педофила в Уфе поручил центральному аппарату председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. Об этом 8 апреля сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

Сообщается, что данное поручение он сделал после выхода в эфир программы на федеральном телеканале, которая была посвящена ходу расследования дела в отношении жителя Уфы Владимира Санкина.

Ранее суд признал его виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, которое повлекло по неосторожности смерть мужчины.

«По мнению некоторых юристов и других лиц, приговор в виде восьми лет лишения свободы, который ему вынес суд, является очень жестким. При этом необходимо отметить, что санкция вышеуказанной статьи предусматривает наказание до 15 лет лишения свободы», — сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что некоторые лица продолжают давать оценку деятельности следственных органов по данному делу. При этом они не имеют доступа к материалам дела и знакомы с этим делом лишь поверхностно, поэтому их нельзя назвать объективными.

«Вместе с тем председатель СК России с учетом состоявшегося обсуждения поручил подчиненным еще раз изучить, как региональным следственным управлением по Республике Башкортостан обосновывалась квалификация действий Санкина, какие смягчающие и отягчающие обстоятельства были установлены при расследовании, проанализировать обоснованность процессуальных решений, иные собранные доказательства. Также будет изучено уголовное дело в отношении В. Зайцева, расследованное по статье 135 УК РФ («Развратные действия») и прекращенное в суде по нереабилитирующему основанию — в связи со смертью обвиняемого», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Ранее сообщалось о том, что, по версии следствия, вечером 30 января текущего года к подсудимому подошли два ранее знакомых ему несовершеннолетних. Один из которых рассказал обвиняемому, что неизвестный мужчина совершил в отношении них развратные действия. Подсудимый решил сам выяснить отношения с неизвестным. Следователи считают, что он избил 54-летнего мужчину. В результате мужчина скончался в автомобиле скорой помощи от полученных травм.

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