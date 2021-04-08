Москва, , 12:27 — REGNUM Период президентства Дональда Трампа в США стал для России периодом передышки. Об этом в ходе пресс-конференции «Доллар как оружие США против экономики России» в пресс-центре ИА «Общественная служба новостей» заявил директор Центра политической информации Алексей Мухин.

«Трамп дал четыре года передышки России. То, что он не восстановил с РФ отношения — в этом у меня претензий нет, но он дал России спокойно разобраться со своими делами», — сказал Мухин.

По его словам, в результате этого Россия на сегодняшний день находится «в более выгодном положении».