Лос-Анджелес, США, , 12:26 — REGNUM Съёмки второй части кинокомикса «Капитан Марвел 2» могут начаться уже на следующей неделе. Об этом 8 апреля сообщил портал Murphy's Multiverse.

По имеющейся информации, эпизод имеет рабочее название Goat Rodeo. Отмечается, что в съёмках не будут задействованы актёры, в этой части на площадке будут присутствовать лишь мишени, использующиеся для последующего наложения компьютерной графики.

Премьера сиквела «Капитана Марвел» запланирована на 11 ноября 2022 года. Снимать картину будет режиссёр Ниа Дакоста («Кэндимэн») по сценарию Меган МакДоннелл («ВандаВижен»). Капитана Марвел вновь сыграет Бри Ларсон.

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