Москва, , 12:25 — REGNUM Отрицательные последствия заболевания коронавирусом нового типа не являются чем-то уникальным на фоне других схожих болезней. Об этом 8 апреля заявил главный врач психиатрической больницы №3 имени И. И. Скворцова-Степанова Александр Софронов на телеканале «Россия 24».

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«Надо отметить, что есть и весьма и весьма тяжёлые состояния, которые описываются уже не как расстройства постковидного периода, а как расстройства в рамках так называемого постковидного синдрома», — заявил Софронов.По его словам, синдром подобный постковидному — хорошо известное состояние, которое укладывается в аналогичные случаи, которые были описаны ещё в 20-е годы XX века после тяжёлой эпидемии гриппа «испанка».

"Психиатры описали его во всех деталях и связали психические нарушения с двумя факторами: первый фактор — это астения, когда начинают проявляться те или иные психические особенности человека. Речь идёт о людях, которые от природы тревожные, возбудимые, а также о тех лицах, которые ранее переносили тревожные расстройства или страдали депрессией», — указал он.