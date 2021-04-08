Астана, 8 апреля, 2021, 12:25 — ИА Регнум. Казахстанские власти рассчитывает на участие президентов России и Казахстана Владимира Путина и Касым-Жомарта Токаева в форуме межрегионального сотрудничества. Об этом 8 апреля заявил министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди по итогам переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым.

Kremlin.ru Касым-Жомарт Токаев проводит беседу с Владимиром Путиным

Казахстанский министр отметил высокую роль приграничного сотрудничества между Россией и Казахстаном. Он напомнил, что в 2020 году форум перенесли из-за пандемии коронавируса.

Напомним, в 2020 году 17-й форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана планировалось провести во второй декаде ноября 2020 года в Кокчетаве.

6 ноября пресс-секретарь президента Казахстана Берик Уали заявил, что форум перенесли из-за тяжелой ситуации с распространением коронавируса.

Читайте также: В Казахстане перенесли российско-казахстанский форум сотрудичества