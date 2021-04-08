Джакарта, , 12:25 — REGNUM Согласно данным целевой группы по борьбе с COVID-19, число выздоровевших пациентов в Индонезии составляет 89,9% от всех заразившихся коронавирусом, сообщает Antara.

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В общей сложности побороть коронавирус в стране смогли 1 391 742 человека.

В столице Индонезии Джакарте зарегистрировано наибольшее число выздоровевших ковид-пациентов, а именно 375 628 пациентов.

Как сообщало ИА REGNUM, количество жителей Индонезии, привитых второй инъекцией вакцины от COVID-19, достигло 4 482 930 человек.

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