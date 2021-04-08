Москва, , 12:24 — REGNUM На сегодняшний день в США наблюдается глубокий раскол внутри американского истеблишмента. Об этом в ходе пресс-конференции «Доллар как оружие США против экономики России» в пресс-центре ИА «Общественная служба новостей» заявил директор Центра политической информации Алексей Мухин.

«От США идёт месть именно за непокорность: Россия говорит «нет», а другие страны говорят: «А что, так можно?». В США нужно отстаивать национальные интересы, поскольку транснациональные корпорации вертят экономикой США как хотят. Раскол внутри истеблишмента США очень глубокий», — сказал Мухин.

По его словам, на данный момент «США повторяют ситуацию перед развалом СССР»: «И у меня есть ощущение, что в ближайшее время США не только будут испытывать трудности, но и могут обрушить конструкцию Pax Americana».