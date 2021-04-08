Москва, , 12:23 — REGNUM Политика президента США Джо Байдена по северокорейскому вопросу будет проходить под лозунгом: «Главное, не так, как у Трампа». Об этом корреспонденту ИА REGNUM 8 апреля заявил ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований ИДВ РАН Константин Асмолов. Так он прокомментировал высказывание пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки о том, что условием для дипломатических контактов США с КНДР является денуклеаризация Корейского полуострова.

«Некоторые вещи периодически повторяются. Кроме того, надо понимать, что под денуклеаризацией понимают разное. Например, как выяснилось со слов Болтона, под денуклеаризацией понимается не только ядерное разоружение, но уничтожение всех видов оружия массового поражения и ракетной программы в придачу, — сказал Асмолов. — Современная дипломатическая риторика не позволяет стране, которая претендует на роль мирового лидера, заявлять: «Мы вообще-то будем только давить». Поэтому это облекается в форму: «Мы готовы на диалог, если другая сторона капитулирует». Это говорит о том, что сейчас политика Байдена по северокорейскому вопросу будет проходить под лозунгом: «Главное, не так, как у Трампа».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее появились сообщения, что Северная Корея может готовиться к испытательному пуску баллистической ракеты с подводной лодки.

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