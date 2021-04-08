Тюмень, , 12:23 — REGNUM В исторической части Тюмени не будут размещаться билборды. Об этом сообщает директор муниципального комитета по рекламе Ольга Марчук.

В исторической части тюмени разрешены следующие рекламные конструкции Пресс-служба горадминистрации Тюмени

«В исторической части города уже не будут размещаться огромные рекламные конструкции, предпочтение отдано малому формату: пилларсам, пилонам, рекламным конструкциям на автопавильонах автобусных остановок, афишным тумбам, рекламно-информационным указателям. В новой схеме размещения рекламы учтены варианты предотвращения информационной перегруженности городской среды, обеспечение безопасности дорожного движения», — пояснила Ольга Марчук.

Она отметила, что для утверждения новых рекламных стандартов, проводились совещания с участниками рынка наружной рекламы. Многие из них поддержали эстетическую сторону вопроса, поможет им осуществлять долгосрочные инвестиции в установку высокотехнологичных рекламных конструкций с электронно-цифровой поверхностью.