В исторической части Тюмени исчезнут билборды
Тюмень, 8 апреля, 2021, 12:23 — ИА Регнум. В исторической части Тюмени не будут размещаться билборды. Об этом сообщает директор муниципального комитета по рекламе Ольга Марчук.
«В исторической части города уже не будут размещаться огромные рекламные конструкции, предпочтение отдано малому формату: пилларсам, пилонам, рекламным конструкциям на автопавильонах автобусных остановок, афишным тумбам, рекламно-информационным указателям. В новой схеме размещения рекламы учтены варианты предотвращения информационной перегруженности городской среды, обеспечение безопасности дорожного движения», — пояснила Ольга Марчук.
Она отметила, что для утверждения новых рекламных стандартов, проводились совещания с участниками рынка наружной рекламы. Многие из них поддержали эстетическую сторону вопроса, поможет им осуществлять долгосрочные инвестиции в установку высокотехнологичных рекламных конструкций с электронно-цифровой поверхностью.