8 апреля 2021 | Время чтения 5 мин

Эдуард Бугров, , 13:34 — REGNUM Ситуацию с вакцинацией от коронавируса в Европе можно описать одним словом — провал. В начале 2021 года волна эйфории, вызванная регистрацией сразу нескольких вакцин от COVID-19, заметно оживила рынки. Казалось, победа над пандемией не за горами, а значит, экономика сбросит бремя локдауна и вернется к стабильному росту. Не вышло — в настоящее время в Евросоюзе привиты всего восемь человек из ста. Впрочем, в России прививочная кампания тоже продвигается довольно вяло, сейчас первый компонент вакцины получили около 5 млн человек — это примерно 5% взрослого населения. Заход на третий карантинный круг (который, нельзя исключать, с задержкой примерно в месяц догонит и нас) не мог не сказаться на экономике.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Еще в марте Еврокомиссия официально заявила о третьей волне коронавируса. В некоторых странах Евросоюза вновь ввели локдаун и комендантский час, парализовав работу малого бизнеса и сбив розничные продажи на 20%. А где-то, как в Германии, продлили и без того действовавшие ограничения. И первое, что пошатнулось на фоне этих новостей, — цены на нефть. В марте стоимость барреля марки Brent едва не пробила психологически важную отметку в 70 долларов, но на фоне информации о третьей волне пандемии упала до 61 доллара за баррель.

С 2017 года курс рубля меньше зависит от цены не нефть. Причина — в бюджетном правиле. Проще говоря, если нефть торгуется выше определенной отметки (в 2021 году — 43,3 доллара за баррель), на «излишек» государство закупает валюту. При падении стоимости ниже установленной отметки накопленные доллары продаются, и за счет этого покрывается дефицит бюджета. Это позволяет сдерживать колебания курса, но только частично. Год назад после обвала цен на нефть рубль резко просел. До скандала в ОПЕК+ нацвалюта США стоила 66 рублей, а в марте 2020 года его цена достигла 80 рублей. Падение могло быть гораздо более ощутимым. В начале марта 2020 года нефть торговалась по цене 53 доллара за баррель, а к концу месяца ее стоимость упала до 22 долларов — падение составило 240%. Рубль же упал на 82% — серьезный обвал, но несопоставимый с темпами удешевления «черного золота».

Рубль и доллар Дарья Антонова © ИА REGNUM

Опасаться нового обвала рубля только по причине снижения цены на нефть, пока довольно плавного и не критичного, в ближайшее время не стоит. На курс российской нацвалюты гораздо больше влияния оказывают внешнеполитические факторы. В последний раз таким фактором стала словесная дуэль президентов США и РФ, которая быстро откатила рубль к отметке 77 за доллар.

Вместе с тем в европейской экономике дело тоже обстоит не радужно. Правительство Испании заявило, что страна не выдержит второго провала туристического сезона. Но открыть границы для всех желающих правительство Испании также не может — заболеваемость коронавирусом остается очень высокой, Испания держит седьмое место в мире по числу зараженных. В традиционно экономически благополучном британском королевстве тоже неспокойно — за прошлый год экономика страны просела более чем на 10%, такого не случалось за несколько столетий истории островного государства! В Великобритании вакцинировано около 30% взрослого населения, и рост заболеваемости постепенно уменьшался, пока к британскому штамму не добавился еще и бразильский, против которого используемая в Англии вакцина малоэффективна.

Единственной страной, которая уверенными темпами движется к победе над пандемией, оказался Израиль. Там вакцинировались более 50% населения. Заболеваемость резко пошла вниз, и введенные ограничения постепенно отменяются. Что касается Евросоюза, то, по самым оптимистичным прогнозам, уровень вакцинации взрослого населения может достигнуть 75% (столько нужно, чтобы ослабить или даже снять ограничения) к сентябрю. И это слишком поздно, поскольку именно летние месяцы и ассоциированный с ними туристический сезон критически важны для и без того пошатнувшихся экономик многих европейских стран.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху прививается от коронавируса Gov.il

Затронут ли эти процессы Россию? Безусловно, да. И не только с точки зрения цен на нефть — экономики РФ и Евросоюза взаимно интегрированы. Поэтому принимаемые в Брюсселе или Кремле решения так или иначе затронут каждого из нас. Вероятнее всего, в 2021 году продолжится рост цен. Укрепление рубля больше зависит не от объективных экономических показателей нашей страны, которые, к слову, не так плохи, сколько от эскалации или ослабления внешнеполитических конфликтов. Наша страна является одним из крупнейших экспортеров энергоресурсов, от спроса на них во многом зависит наполняемость бюджета. Если просядут производства, закономерно снизится спрос на ресурс, страна потеряет часть дохода. Но пока предпосылок к тому, что Европа откажется от российских энергоресурсов, нет.

Есть и другие поводы для оптимизма. В 2020 году отечественная экономика пострадала меньше, чем ожидалось — падение составило 3,1%. Неплохой прогноз вынесли России эксперты Всемирного банка. В октябре МВФ «предсказал» нашей стране рост на 2,8%, в январе 2021 спрогнозировал укрепление на 3%. Сейчас эксперты Всемирного банка прогнозируют рост российской экономики на 3,8% по итогам 2021 года. Оптимизм МВФ превзошел отечественный — Минэкономразвития ожидал роста в 3,3%. Это дает пусть осторожный, но всё же повод надеяться на стабилизацию ситуации в отечественной экономике.

Ни один эксперт не сможет точно сказать, когда закончится пандемия и связанные с нею ограничения. Скорее всего, это будет напрямую зависеть от темпов вакцинации. Бюрократическая система Еврокомиссии довольно неповоротлива, поэтому одобрение той или иной вакцины занимает много времени. Но все вирусологи и инфекционисты сходятся в одном мнении — только массовая вакцинация сможет остановить новые волны заболеваемости и оживить деловую активность. В прививке от коронакризиса остро нуждается вся мировая экономика.