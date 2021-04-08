Москва, , 12:22 — REGNUM Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын понимает, что люди устали жить в режиме постоянной бдительности, и пытается донести до них, что руководство страны это знает. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 8 апреля заявил ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований ИДВ РАН Константин Асмолов. Так он прокомментировал высказывание Ким Чен Ына, который назвал наихудшей ту ситуацию, которая сложилась в настоящее время в КНДР.

«Он имел в виду не наихудший момент со времени образования страны, а наихудший в последние годы. Но ситуация действительно очень тяжелая, — сказал Асмолов. — В дополнение к санкционному воздействию по всему миру идет коронавирус. И Ким хорошо понимает, что если эпидемия попадет внутрь, то страна вряд ли с ней нормально справится. И поэтому они ввели практически полный запрет на импорт. И по сути дела загнали себя в тот уровень самоизоляции и блокады, которых американцы не рассчитывали достичь своими санкционными мерами. Понятно, что это имеет минусы, несмотря на то, что Север пытается выстраивать экономические цепочки и добиваться экономической самостоятельности».

Как пояснил востоковед, в той ситуации, когда страна более года находится в таком тяжелом положении, поддерживать режим постоянной бдительности довольно тяжело.

«Ким понимает, что люди очень устали, и честно пытается донести до них, что руководство это тоже понимает», — пояснил Асмолов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть информация, что закрытие границ властями КНДР в рамках борьбы с пандемией коронавируса усугубило проблему недоедания среди детей.

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