Казань, , 12:23 — REGNUM В Казани в полицию с заявлением обратился 72-летний мужчина, который утверждал, что его обманули и похитили 900 тыс. рублей.

Пострадавший рассказал, что днем 2 апреля к нему позвонил незнакомец и представился менеджером банка. По словам звонившего, со счета мужчины злоумышленники пытаются снять денежные средства. Чтобы не допустить этого, деньги следует перевести на безопасный счет. Далее разговор продолжила женщина, представившись начальником отдела банка. Она объяснила порядок действий мужчине. Пенсионер доверился звонившим и, следуя их указаниям, перевел 900 тыс. рублей на продиктованные номера счетов. Лишь после этого он осознал, что стал жертвой мошенников и обратился в полицию.

По данному случаю следственные органы возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»). Расследование продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, в Казани сотрудники полиции задержали 28-летнюю местную жительницу, подозреваемую в десятках фактов мошенничества, которая приобретала товары на интернет-сайтах различных торговых организаций, используя при этом чужие паспортные данные.

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