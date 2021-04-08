Киев, , 12:21 — REGNUM У специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине возникли проблемы с выполнением возложенной на неё задачи объективно наблюдать за ситуацией по обе стороны соприкосновения в Донбассе. Как сообщили в пресс-службе миссии в Киеве, команде миссии вечером 6 апреля не удалось запустить беспилотник в Донбассе из-за помех сигналу GPS.

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Запуск беспилотного летательного аппарата дальнего радиуса действия пытались осуществить с базы в населённом пункте Степановка (54 км к северу от Донецка). Понять беспилотник в воздух члены миссии не смогли «в результате воздействия помех сигналу обоих модулей GPS (по оценке, в результате глушения)».

«Впервые с тех пор, как миссия начала применять БПЛА дальнего радиуса действия в октябре 2014 года, воздействие помех сигналу воспрепятствовало взлету беспилотника», — указано в отчёте.

Глушение сигнала на уровне земли при выполнении предполётной подготовки было зафиксировано и вечером 7 апреля. Миссия отметила, что «в каждом случае помехи сигналу GPS могли быть созданы из любого места в радиусе нескольких километров от местоположения БПЛА».

Как сообщало ИА REGNUM, в середине марта в пресс-службе Народной милиции Луганской Народной Республики заявили, что боевики 59-й отдельной мотопехотной бригады вооружённых сил Украины по приказанию своего командира помешали работе беспилотного летательного аппарата миссии ОБСЕ. Такие действия были предприняты «с целью недопущения обнаружения военной техники в жилом массиве населённого пункта Троицкое».