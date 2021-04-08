Москва, , 12:20 — REGNUM Адресатом всех мер и агрессивной риторики со стороны США являются российские власти. Об этом в ходе пресс-конференции «Доллар как оружие США против экономики России» в пресс-центре ИА «Общественная служба новостей» заявил директор Центра политической информации Алексей Мухин.

«Мы уже проходили разные этапы турбулентности с США, и надо понимать: нужно разбираться досконально — что происходит, какой информационный фон и носят ли действия угрожающий характер. Что теряют США и что теряет РФ в результате мер воздействия на руководство РФ? Насколько они в рамках правового поля? Адресатом всех этих мер является руководство России, которое проявляет непокорность, не желает создавать на своём рынке преференции для компаний из США, что вызывает беспокойство у лоббистов, которые давят на администрацию президента США», — сказал Мухин.

По его словам, как инцидент с платформой Zoom, так и с другими проектами упирается в то, что Россия намекает, что зарубежные компании должны действовать в РФ, исходя из российских законов: «Они же действуют, исходя из законов США. Поэтому возникают напряжённые ситуации. Переросли ли они в валовое состояние? В информационной сфере — да, в остальных — нет. По сути, сейчас мы воюем на экономическом поле».