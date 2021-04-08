Сеул, , 12:21 — REGNUM На американских военных базах, расположенных на территории Южной Кореи, продолжают выявлять случаи заражения коронавирусом. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Командования силами США в Южной Корее (USFK).

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По их словам, коронавирус был выявлен у трёх военнослужащих и члена одной семьи, прибывших в Южную Корею в промежутке с 25 марта и 5 апреля.

В настоящее время все заражённые изолированы и переведены в учебные учреждения базы «Кэмп Хамфрис» в Пхёнтхэке и авиабазе в Осане.

Общее число подтверждённых случаев на американских базах, расположенных в Южной Корее, увеличилось до 819.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Южной Корее выявили 700 случаев заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых случаев увеличилось до 107 598.

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