Киев, 8 апреля, 2021, 12:20 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский встретился с председателем военного комитета НАТО Стюартом Пичем. Об этом сообщила 7 апреля пресс-служба главы государства.

President.gov.ua Встреча президента Украины Владимира Зеленского с председателем Военного комитета НАТО Стюартом Пичем

«Мы благодарны за серьёзный интерес НАТО к ситуации на Украине… Благодарны нашим партнёрам за постоянную поддержку нашего суверенитета и территориальной целостности», — сказал Зеленский.

Глава государства пожаловался на усиление обстрелов в Донбассе, а также отметил, что с декабря 2020 года и по сегодняшний день Украина потеряла в зоне боевых действий 20 силовиков.

В свою очередь Пич призвал Россию прекратить поддерживать Народную милицию ДНР и ЛНР, а также вывести некие «войска» с территории Украины.

Чиновник добавил, что НАТО поддерживает территориальную целостность и суверенитет Украины, а также приверженность Зеленского мирному решению конфликта в Донбассе.

Напомним, власти Украины с 2014 года обвиняют Россию в некой «вооружённой агрессии» и «оккупации» части Донбасса «российскими войсками». За семь лет конфликта Украина не смогла предоставить никаких реальных доказательств этой теории.

Отметим, Россия не является стороной конфликта в Донбассе, она оказывает помощь Украине в его прекращении.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 апреля президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Донбасс, чтобы посетить линию разграничения.