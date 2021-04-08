Воронеж, , 12:18 — REGNUM Многочисленные нарушения трудового законодательства выявили прокуроры в ходе проверки муниципальных учреждений и предприятий городского округа город Воронеж, сообщил корреспонденту ИА REGNUM 8 апреля старший помощник прокурора области Михаил Усов.

В частности, в ходе проверки были выявлены факты несвоевременной выплаты всех сумм, причитающихся работникам от работодателя при увольнении, а также заработной платы, отпускных сумм. Компенсация работникам не производилась. Также установлено, что сотрудники не обеспечивались в полном объеме средствами индивидуальной защиты.

Установлено, что внутренние правила для сотрудников МБУ «Единый оператор городских пассажирских перевозок» не соответствовали требованиям Трудового кодекса РФ в части продолжительности рабочего времени для отдельных категорий граждан, установления испытания при приеме на работу, перечня документов при приёме на работу, продолжительности ежегодного основного оплачиваемого отпуска для несовершеннолетних работников и инвалидов. Такие же нарушения обнаружили в целом ряде муниципальных учреждений и предприятий, в частности, в МКУ «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации городского округа город Воронеж», МКУ «Городская дирекция городского хозяйства и благоустройства», МКУ «Городская дирекция единого заказчика жилищно-коммунального хозяйства», МКП «Воронежгорсвет», ПАО «Воронежское похоронное бюро», МКП «Воронежтеплосеть».

В общей сложности прокуратура Воронежа по итогам проверки принесла 12 протестов на незаконные правовые акты, внесла семь представлений об устранении нарушений закона с требованием о привлечении виновных лиц к ответственности. К административной ответственности привлечены семь должностных лиц.