Москва, , 12:17 — REGNUM Политику курса доллара в России задают валютные спекулянты, де-факто являющиеся проводниками США. Об этом в ходе пресс-конференции «Доллар как оружие США против экономики России» в пресс-центре ИА «Общественная служба новостей» заявил профессор Международного института управления, доктор экономических наук Николай Пучков.

Доллары Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Почему у нас курс доллара растёт? Он с 2001 года возрос в 2,5 раза. Соотношение доллара к золоту за это время упало в 6,4 раза. Почему мы всё время следуем в фарватере доллара. В России политику в курсе доллара задают валютные спекулянты. Это и есть проводники США. Политика выстроена так, что деятельность ЦБ и коммерческих банков сводится к помощи валютным спекулянтам. Высокие кредитные ставки банков неподъёмны для реального сектора экономики. А для спекулянтов они подъёмны. Вы взяли кредит из расчёта 1,29 доллара, а затем вы эту сумму вернули, но при курсе 72 рубля», — сказал Пучков.

Он объяснил, как это влияет на российскую экономику: «Мы не можем поднять с колен обрабатывающий сектор экономики. Доля его ВВП — 13%. То есть, мы — сырьевая держава. Слова про сельское хозяйство — опасная вещь, ведь экспортируем мы зерно, и это рамки монокультурного сельского хозяйства, тогда как 50% продовольствия мы ввозим из-за рубежа. Тем более, если есть монокультурный экспорт, легко спекулировать на теме зерна».

Таким образом, по словам Пучкова, нужно заняться внутренними проблемами в регулировании денежно-кредитной сферы и ввести небольшие валютные ограничения, снизить ставку ЦБ и увязать её с правилами для коммерческих банков по кредитованию: «Тогда возможен рост экономики — реальный, а не в данных Роскомстата. Тогда мы не будем зависеть от доллара».