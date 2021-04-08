Токио, , 12:16 — REGNUM Игра Senran Nin Nin Ninja Taisen Neptune: Shoujo-tachi no Kyouen выйдет на консоли PlayStation 4 26 августа 2021 года. Об этом 8 апреля сообщил портал Gematsu.

Кроссовер Senran Kagura и Hyperdimension Neptunia будет представлять собой Action/RPG (ролевая игра, в которой результат часто зависит от реакции геймера). В игру будут добавлены пять персонажей из серии Senran Kagura и четыре — из серии Neptunia. в качестве главного героя выступит совершено новый персонаж Юки, которого озвучит актриса и певица Мику Ито.

Проект был анонсирован в марте 2021 года во время онлайн-мероприятия Game Japan Live. Сюжет игры расскажет о войне трёх кланов ниндзя, разработчики отметили, что игровой процесс будет выполнен как в 3D, так и в 2D.

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