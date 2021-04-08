Москва, 8 апреля, 2021, 12:18 — ИА Регнум. Китайский автопроизводитель Chery в России исключил из модельного ряда пятиместную версию Tiggo 8. Об этом сообщается на сайте издания «Китайские автомобили» со ссылкой на пресс-службу компании.

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Кроме того, автокомпания больше не реализует бюджетный вариант 7-местной версии модели. На данный момент для российских покупателей доступна только семиместная Tiggo 8 в исполнении Prestige.

Tiggo 8 Prestige предлагается с двухлитровым мотором мощностью 170 л. с. и с двигателем объёмом 1,5 литра производительностью 147 «лошадей». Первый кроссовер стоит 1 829 900 рублей, а второй — 1 909 900 рублей.

«Мы оптимизировали комплектации по модели Tiggo 8, оставив те, которые пользуются наибольшим спросом», — сообщила руководитель пресс-службы представительства Chery Евгения Нкитена-Кацарская.

Ранее директор российского дистрибьютора Chery АО «Чери Автомобили Рус» Владимир Шмаков сообщил, что руководство китайской компании Chery ведёт переговоры с автозаводами о локализации производства в России. Также Шмаков рассказал, что в нынешнем году компания намерена поставить в РФ порядка 30 тыс. машин.

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