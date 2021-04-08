Одинцово, Московская область, , 12:17 — REGNUM Советский тяжелоатлет, заслуженный мастер спорта СССР серебряный призёр Олимпиады в Токио (1964) и олимпийский чемпион в Мехико (1968) Виктор Куренцов ушел из жизни в возрасте 80 лет. Об этом 8 апреля сообщил глава Одинцовского городского округа Московской области Андрей Иванов на своей странице в соцсети Instagram.

«Скончался Виктор Григорьевич Куренцов. Буквально на днях он отметил 80-летие и такое печальное известие», — написал в своем сообщении Иванов.

Кроме того, он выразил свои соболезнования родным и близким покойного.

Отметим, Виктор Куренцов также является шестикратным чемпионом мира, семикратным чемпионом Европы и девятикратным чемпионом СССР. Он установил за время своей спортивной карьеры 26 мировых рекордов.