Москва, , 12:15 — REGNUM В ходе проверок поставок продуктов питания в российские школы почти у 70% поставщиков выявлены нарушения санитарного законодательства. Об этом заявила начальник управления санитарного надзора Роспотребнадзора Ирина Шевкун.

Нарушения выявлены у 3,9 тыс. поставщиков. Основные нарушения — неправильная сопроводительная документация, маркировка продуктов, условия и сроки хранения, транспортировка и несоответствие показателям качества.

Также Роспотребнадзор обнаружил нарушения в 24 тыс. школ. У 74% проверенных школ выявлены нарушения. Шекувун подчеркнула, что это вызывает особую тревогу ведомства. При этом ситуация с поставками продуктов в школы не улучшается.

Как сообщало ИА REGNUM, Управление Роспотребнадзора по городу Москве взяло на контроль ситуацию с заболеваниями московских школьников.

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