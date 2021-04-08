Майминский район, Алтай, , 12:14 — REGNUM В Майминском районе Республики Алтай завершился процесс над обвиняемыми по делу о массовых беспорядках в СИЗО-1. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по региону, на скамье подсудимых оказались сразу 18 фигурантов.

Беспорядки в изоляторе, сопровождавшиеся погромами и уничтожением имущества, произошли в сентябре 2016 года. По версии следствия, утром 22 сентября один из заключённых призвал остальных к беспорядкам, которые поддержали более 23 человек.

Шестеро обвиняемых вырвали стол и две лавки, вмонтированные в бетонный пол, забаррикадировав ими дверь. Остальные в это время уничтожали камеры. Порядок удалось восстановить в течении часа. Общий ущерб учреждения впоследствии был оценён в 150 тыс. рублей.

В отношении организатора и участников беспорядков были возбуждены уголовные дела, а объём материалов составил около 30 томов.

«Суд, приняв во внимание собранные следствием доказательства, признал каждого из них виновным и назначил им наказание в виде различных сроков реального лишения свободы. Приговор в законную силу не вступил», — отметили в управлении.