Пекин, , 15:38 — REGNUM Министр иностранных дел России Сергей Лавров, находясь с официальным визитом в Индии, отметил, что о создании какого-либо военного союза между Москвой и Пекином речь не идет.

Россия и Китай Иван Шилов © ИА REGNUM

«В двусторонних документах, одобренных на высшем уровне в ходе российско-китайских саммитов, зафиксировано, что наши отношения достигли лучшего за всю историю уровня, но не преследуют цель создания военного союза», — подчеркнул дипломат.

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По словам министра, подобные спекуляции озвучиваются довольно часто, в том числе в части создания «ближневосточного» и «азиатского» НАТО.

«У нас с индийскими друзьями общая позиция, что это будет контрпродуктивно. Заинтересованы в том, чтобы сотрудничество было инклюзивным и в пользу чего-то, а не против кого-то», — добавил он.

Впоследствии, в эфире программы «Большая игра» на «Первом канале», Лавров более подробно прокомментировал свое видение этого вопроса.

«Военный союз в его классическом понимании мы видим на примере НАТО, такого союза нам не надо», — указал Лавров.

Сергей Лавров во время визита в Индию Mid.ru

Глава внешнеполитического ведомства РФ отметил, что подобные союзы являются пережитком эпохи холодной войны и что в современном мире уже нет смысла мыслить подобными категориями. Сегодня, уверен Лавров, мир нацелен на многополярность, в связи с этим отношения Москвы и Пекина не предполагают «классического военного союза».

«Может быть, они даже более близкие в определённом смысле», — добавил Лавров.

Сдержанность позиции Лаврова высоко оценили читатели и пользователи социальных сетей.

«Глава МИД России — мудрый человек, сдержанный и дипломатичный, в отличие от провокационной и высокомерной манеры США и НАТО. Его слова отражают то, что [Владимир] Путин сказал ранее … нет необходимости создавать военный альянс, когда средством достижения прогресса являются дипломатические разговоры. При этом Путин тонко намекнул, что если у Китая будут неприятности — или наоборот, — они [обе страны] будут помогать друг другу», — отметил пользователь Jewel Gyn в комментариях под соответствующей заметкой в RT.

«Министр Лавров говорит с позиции силы. Российская Федерация вполне способна защитить себя от любого источника военного нападения», — выразил уверенность пользователь aracarti.

Неслучайный характер темы, поднятой именно в Индии, подчеркнул пользователь с псевдонимом lolaus. По его словам, Нью-Дели повезло, что Москва и Пекин придерживаются такта в этом вопросе.

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«Они могли бы сформировать альянс. Но они понимают, что в момент истины важны дела, а не слова», — обратил внимание пользователь.

«Формальный военный союз между Россией и Китаем рискует оттолкнуть Россию от Индии, с которой у нее уже долгое время хорошие отношения. Россия не хочет этим жертвовать», — согласился с этой позицией TheFishh.

Владимир Путин, Нарендра Моди и Си Цзиньпин Kremlin.ru

Пользователь уверен, что при такой позиции Москва сможет сохранить Нью-Дели в качестве своего партнера, не дав ему вступить «в какие-либо азиатские НАТО, продвигаемые США».

"Если же Россия присоединится к формальному военному альянсу с Китаем, Индия, скорее всего, присоединиться к какой-нибудь чепухе под руководством США. Однако если Индия просчитается и подпишется на какой-то антикитайский военный альянс, то действовать будут Россия и Китай», — добавил этот читатель.

С небезусловным характером формирования союзов согласился и читатель SteveK99, указавший на то, что альянсы чреваты тем, что могут спровоцировать конфликт.

«Для небольших стран, возможно, есть смысл заключать военный союз. Но Россия и Китай не нуждаются друг в друге или в ком-либо еще для обеспечения их военной безопасности. Нападение на Китай и особенно на Россию было бы самоубийством для любого государства или мыслимой комбинации стран. Я полагаю, это зависит от рациональности, и, возможно, союз между Россией и Китаем был бы еще более убедительным», — подчеркнул он.

«НАТО — прекрасный пример контрпродуктивного эксклюзивного клуба. От него нет никакого толку на этой планете», — оценил смысл Североатлантического альянса пользователь Congozebilu.

Российские и китайские силовики Rosgvard.ru

Отметим, что вопрос возможного сближения Москвы и Пекина, в том числе в военной сфере, давно стоит на повестке дня западных аналитиков. По большей части все они сходятся во мнениях, что речь о формальном альянсе, создание которого было бы нежелательным развитием событий для Запада, между двумя странами пока не идет, поскольку интересы РФ и КНР совпадают лишь частично.

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Однако многие западные эксперты обращают внимание на то, что Москва и Пекин могут сформировать всеобъемлющее партнерство и стратегическое взаимодействие. При этом именно Запад толкает Россию в «объятия» Китая.

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