Бишкек, , 12:11 — REGNUM Возле здания МВД Киргизии проходит митинг против похищения невест и насильственного принуждения женщин к бракосочетанию, сообщает 8 апреля агентство 24.kg.

Причиной массового протеста стал резонансный случай похищения и убийства 27-летней Айзады Канатбековой. Протестующие держат в руках плакаты с надписями «Преступление должно быть наказано», «Нет дорог ала качуу», «Власть вершит фемицид».

Митингующие требуют ужесточения наказания за похищение невест. Некоторые активисты требуют отставки министра внутренних дел.

После начала акции к митингующим вышли депутаты жогорку кенеша (парламента) Киргизии Наталья Никитенко, Дастан Бекешев и Айсулуу Мамашова. Они пообещал поднять этот вопрос на заседании парламента.

Издание 24. kg сообщает, что по состоянию на 11:30 митингующие переместились к дому правительства. У здания собрались около 500 человек. К протестующим вышел премьер-министр Улукбек Марипов.

Он заявил, что тоже обеспокоен вопиющим инцидентом. «Наберитесь терпения, я сейчас не могу сказать, чья именно это вина. Ведется проверка, обязательно сообщим о ее итогах», — сказал глава правительства.

Напомним, Айзада Канатбекова была похищена 5 апреля. Через два дня, 7 апреля, её и похитителя обнаружили мертвыми недалеко от Бишкека.