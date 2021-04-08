Москва, , 12:11 — REGNUM В Роспотребнадзоре встревожены нарушениями санитарных требований со стороны поставщиков пищевых продуктов в российские школы. Об этом на Всероссийском семинаре-совещании по вопросам обеспечения безопасности и качества питания обучающихся заявила начальник управления санитарного надзора Роспотребнадзора Ирина Шевкун.

«Что у нас вызывает особую тревогу, что почти 70% поставщиков пищевых продуктов также нарушают требования санитарного законодательства. К сожалению, мы не видим динамику улучшения», — сказала Шевкун.

При этом она подчеркнула, что по школам ведомством фиксируется улучшение, а вот по поставщикам пищевых продуктов число нарушений не сокращается, и «они как были, так и есть».