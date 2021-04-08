Астрахань, , 12:09 — REGNUM Главгосэкспертиза России проверила достоверность определения сметной стоимости капитального ремонта учебного корпуса № 1 Астраханского государственного университета и выдала положительное заключение. Об этом ИА REGNUM сообщили 8 апреля в пресс-службе ведомства.

Астраханский государственный университет был основан в 1932 году, сейчас он входит в состав 16 базовых российских вузов, которые формируют Университет Шанхайской организации сотрудничества. В его состав входит 18 факультетов, три института и 19 корпусов, число студентов — около 17 тысяч.

Четырёхэтажное здание учебного корпуса № 1 площадью 7,5473 тыс. квадратных метров, которое собираются капитально ремонтировать, было построено в 1964 году. В одном из помещений восстановят плиты перекрытия подвала, проведут отделочные работы с обрамлением проемов, отремонтируют полы и потолок с восстановлением защитного слоя.

Работы будут оплачиваться полностью из федерального бюджета. Проектную документацию подготовило ООО «Архивэл». В качестве застройщика выступит ФГБОУ ВО «Астраханский государственный университет».