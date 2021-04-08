Москва, , 12:09 — REGNUM Коронавирус нового типа действительно способен вызывать нарушения памяти и влечёт к быстрой утомляемости. Об этом 8 апреля заявил главный врач психиатрической больницы №3 имени И. И. Скворцова-Степанова Александр Софронов на телеканале «Россия 24».

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"Проблема психических расстройств в пост-ковидный период действительно существует. И по данным научной литературы, и по нашим наблюдениям, по мере выхода из острого состояния инфекционного заболевания, пациенты предъявляют жалобы на быструю утомляемость, на ослабление памяти и внимания, на эмоциональную неустойчивость. В некоторых случаях на депрессию и прочие расстройства», — заявил Софронов.

«Надо отметить, что зависимость линейная. Чем тяжелее протекал ковид, тем значимее и драматичнее эти жалобы», — указал он.