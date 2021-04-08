Казань, , 12:21 — REGNUM В Татарии полиция организовала проверку после дорожно-транспортного происшествия, случившегося в ночь с 6 на 7 апреля, предположительно, по вине сотрудника МВД.

По решению руководства ведомства подозреваемый полицейский уволен из правоохранительных органов, сообщает «Татар-информ». Также возбуждено уголовное дело за нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью.

ИА REGNUM напоминает, в ночь с 6 на 7 апреля в Казани на улице Островского произошло столкновение двух легковых автомобилей Hyundai и Mitsubishi. Со слов очевидцев аварии, один из автомобилей въехал в другой, после этого обе легковушки вылетели на тротуар, при этом сбив ограждения и столб. В ДТП пострадали пять человек, находившиеся в автомобиле Mitsubishi. За рулем иномарки был молодой человек и четверо подростков. Всех госпитализировали в больницу. Другой участник аварии, как оказалось сотрудник полиции, сбежал.

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