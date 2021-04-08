Москва, , 12:19 — REGNUM Бактерии кишечной палочки обнаружены в семи из 20 образцов обезжиренного творога в рамках проверки Роскачества. Об этом сообщает 8 апреля пресс-служба организации.

Эксперты исследовали творог с жирностью от 0% до 1,8%, закупленный в сети магазинов «Ашан», «Верный», «Вкусвилл», «Глобус», «Лента» и интернет-магазинах «Перекресток впрок» и «Утконос». Из 20 образцов два произведены в Белоруссии, остальные — в России.

Кишечную палочку выявили в твороге «Балтком», «Благода», «Вологжанка», «Коровка из Кореновки», «Савушкин», «Тульский» и «Экомилк». Это прямые нарушения требований по безопасности, подчеркнули в организации.

В 14 образцах творога значительно превышены нормы по количеству дрожжей, в ряде случаев — в 150 раз. Частое употребление такого творога в пищу грозит расстройством желудка или отравлением. Такое несоответствие нормам может быть связано с низким качеством сырья, санитарными нарушениями на производстве, несоблюдением условий транспортировки, хранения или реализации.

Ни в одном из образцов не нашли антибиотики. Нарушений по микробиологической безопасности не выявлено в твороге «Б.Ю. Александров», «Дмитрогорский продукт», «Ирбитский», «Простоквашино» и President.

Творог «Благода» заподозрили в фальсификации растительными жирами. В продукции «Избенка», «Ирбитский» и «Простоквашино», заключили эксперты, меньше полезных бактерий, чем в других образцах.

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