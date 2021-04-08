Брянск, , 12:07 — REGNUM Несовершеннолетнего водителя мотоцикла задержали полицейские в Брянске. 14-летний подросток приехал на двухколёсном транспортном средстве в школу, сообщили ИА REGNUM 8 апреля в пресс-службе ГИБДД Брянска.

Нарушитель приехал на уроки в одно из образовательных учреждений Брянска 7 апреля. Сотрудники ДПС составили протоколы об отстранении несовершеннолетнего от управления транспортным средством, а также о задержании мототехники, а затем доставили водителя в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

В отношении родителей мотоциклиста составлен административный материал о неисполнение обязанностей по воспитанию ребёнка.