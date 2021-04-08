Джакарта, , 12:02 — REGNUM Управление рыболовства и продовольственной безопасности провинции Западная Суматра, отметило, что около пяти тонн рыбы, принадлежащей фермерам в озере Манинджау, погибло из-за сильных ветров и дождей, сообщает СNN Indonesia.

Пять тонн рыбы, готовой к вылову, принадлежали 15 индонезийским фермерам.

Вероятно, рыба умерла из-за снижения уровня кислорода на дне озера.

Туши рыбы плавали на поверхности озера, и фермеры понесли убытки в размере 100 млн рупий.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, пожар на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) в Индонезии был потушен и жители вернулись в свои дома.

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