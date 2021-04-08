Мухоршибирский район, Бурятия, , 12:02 — REGNUM В Бурятии перед судом предстанет 43-летний житель Мухоршибирского района по обвинению в убийстве и умышленном уничтожении чужого имущества. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по республике, преступление произошло 27 января 2021 года.

Обвиняемый работал пастухом на животноводческой стоянке. По версии следствия, в тот день к нему в гости пришёл знакомый 45-летний гражданин одной из стран ближнего зарубежья, работавший на соседней ферме. Вместе они распивали спиртные напитки. После полуночи между собутыльниками произошла ссора.

«Пастух вскочил и нанес удар ногой в голову противника, а затем схватил нож, которым добил иностранца. После этого злоумышленник предпринял попытки уничтожить следы преступления, сжег в печи телефон покойного, однако затем лег на кровать и заснул», — отметили в управлении.

Однако проснувшийся на следующее утро его напарник увидел тело убитого и позвонил в полицию. К настоящему времени расследование уголовного дела завершено, документы направлены в суд.

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