Ханты-Мансийск, 8 апреля, 2021, 12:01 — ИА Регнум. Заместитель губернатора ХМАО Вадим Шувалов подал документы на участие во внутрипартийном голосовании «Единой России» для участия в выборах в Государственную думу РФ восьмого созыва. Об этом Шувалов сообщил Ura.ru.

Admsurgut.ru Вадим Шувалов

Бывший глава Сургута, ныне замгубернатора, Шувалов решил попытать удачу на выборах в Госдуму от 223-о одномандатного избирательного округа, куда входят Нижневартовск и Сургут.

«Я принял решение об участии в выборах в Государственную Думу, чтобы на самом высоком уровне отстаивать интересы югорчан», — заявил Вадим Шувалов изданию.