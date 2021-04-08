Уфа, , 12:05 — REGNUM Уголовное дело по факту халатности чиновников при расследовании смерти медика возбудили в Башкирии. Об этом 8 апреля сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по региону.

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Сообщается, что ранее в СМИ была опубликована информация о том, что врач Республиканской станции скорой медицинской помощи и центр медицины катастроф, которая оказывала помощь пациентам с коронавирусом, скончалась от осложнений, вызванных COVID-19. У врача остался сын девяти лет. При этом родственникам медика было отказано в страховой выплате компенсации из-за того, что при проведении расследования должностные лица не установили причинно-следственную связь между заболеванием и работой медика.

«Вместе с тем имелись сведения о том, что женщина могла контактировать с инфицированными пациентами и их родственниками во время исполнения своих профессиональных обязанностей, однако, данные факты не были учтены при принятии решения», — сообщает пресс-служба ведомства.

По факту халатности сотрудников республиканского Роспотребнадзора и министерства здравоохранения региона было возбуждено уголовное дело.

«Установлено, что не все обстоятельства заражения врача были надлежащим образом учтены и исследованы, в связи с чем инициировано проведение повторного расследования в региональном управлении Роспотребнадзора, по результатам которого установлена причинно-следственная связь между заболеванием врача и ее профессиональной деятельностью», — говорится в сообщении пресс-службы Следственного комитета по региону.

Отмечается, что сейчас медзаключение передано в Фонд обязательного медицинского страхования. В результате родителям медика уже произведена часть выплат. В настоящее время решается вопрос о выплате компенсации ее девятилетнему сыну.

Расследование дела продолжается.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что Следственный комитет по Башкирии проверяет информацию о невыплате медицинским работникам положенных компенсаций.

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