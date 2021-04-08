Вашингтон, , 12:22 — REGNUM Поставленные цели по повышению боеготовности вооруженных сил США к возможным конфликтам в мире в будущие десятилетия не достигнуты министерством обороны страны. Такой вывод содержится в докладе контрольно-финансового управления США (Government Accountability Office, GAO), передает 7 апреля вечером газета Military Times.

Солдат армии США

Как считают авторы доклада, в период с 2017 по 2019 год боеготовность войск в вопросах обучения личного состава и военно-технического оснащения увеличилась только у наземных сил. При этом авиация, космические и кибернетические силы поставленные задачи не выполнили, а в морских силах боеготовность понизилась.

Также отмечается, что в докладе повышение боеготовности разбивается на 19 частей, включая наличие и готовность ресурсов для выполнения боевых задач, и уточняется, что поставленные задачи не были выполнены.

«Министерство обороны представило широкий перечь вызовов, с которыми оно сталкивается в достижении боеготовности в каждой из пяти сфер (на суше, море, в воздухе, космосе и киберпространстве — ред.). В частности, на море ВМС назвали ограниченность возможностей технического обслуживания кораблей на частных и федеральных верфях в качестве основного вызова в восстановлении боеготовности кораблей и подводных лодок», — указывается в докладе.

При этом авторы доклада дали рекомендации руководству Пентагона ставить своим подразделениям более четкие задачи по повышению боеготовности и этим, по сути, повторили рекомендации, содержащиеся в таком же отчете 2016-го года. Помимо того, уточняется, что в оборонном ведомстве США полностью согласились с выводами доклада ревизионного управления.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 апреля стало известно, что вооружённые силы США не готовы отказаться от использования противопехотных мин при ведении боевых действий обычными вооружениями.