Берлин, , 12:02 — REGNUM Компания Porsche внедрит технологии из гоночных автомобилей в новую модель 911 GT3. Об этом сообщается на сайте SpeedMe со ссылкой на руководителя отделения дорожных автомобилей GT Андреаса Пройнингера.

Топ-менеджер сообщил, что разработчики суперкара стремились увеличить динамический потенциал не в ущерб пригодности к повседневной эксплуатации. Чтобы получить необходимое сочетание гоночных характеристик с повседневной практичностью инженеры-разработчики серийных машин работали совместно со специалистами гоночного отделения Porsche.

«Когда те же самые инженеры, которые создают наши гоночные автомобили, работают над конструкцией нового автомобиля GT для дорог общего пользования, то это и есть настоящий трансфер гоночных технологий», — отметил Пройнингер.

Он добавил, что впервые на серийной модели Porsche было установлено подвесное заднее антикрыло, которое увеличивает прижимную силу авто.

По словам Пройнингера, чтобы получить необходимые аэродинамические характеристики нового 911 GT3, команде специалистов автопроизводителя потребовалось около 700 различных тестов. При этом в аэродинамической трубе машина тестировалась более 160 часов.

Ранее глава Porsche Оливер Блюм сообщил, что компания представит приемника супергибрида 918 Spyder не ранее чем в 2025 году, поскольку сейчас у автопроизводителя имеются другие приоритеты.

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