Мурманск, , 11:58 — REGNUM За последние сутки в Мурманской области коронавирус был выявлен у 55 человек, 40 из них — в областном центре. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном оперативном штабе.

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По данным штаба, случаи заболевания выявлены также в Североморске, Оленегорске, Кольском районе и Апатитах. Всего на лечении с COVID-19 находятся 1252 человека.

За последние сутки в регионе зарегистрировано три летальных исхода пациентов с COVID-19, всего с начала пандемии жертвами коронавируса стали 1105 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в Мурманской области прививку от COVID-19 сделали более 35 тысяч человек.