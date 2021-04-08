Париж, , 11:58 — REGNUM Ubisoft выпустила обновление 1.3.0 к игре Immortals Fenyx Rising. Об этом 8 апреля сообщил портал Wccftech.

Размер патча для PS5 составляет 3,18 гигабайта, для PS4 — 4,38 гигабайта, а для ПК — 4,83 гигабайта. Отмечается, что обновление подготовило игру к релизу дополнения (DLC) «The Lost Gods», а также внесло в неё изменения, направленные на повышения уровней стабильности и производительности. С полным списком можно ознакомиться на форуме Ubisoft.

Напомним, второе дополнение к Immortals Fenyx Rising — Myths Of The Eastern Realm вышло 25 марта 2021 года. Релиз игры состоялся 21 октября 2020-го.

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