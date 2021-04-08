Москва, , 11:58 — REGNUM Валютная система мира позволяет корпорациям США внедряться в корпорации других континентов и осуществлять неэквивалентный обмен. Об этом в ходе пресс-конференции «Доллар как оружие США против экономики России» в пресс-центре ИА «Общественная служба новостей» заявил профессор Международного института управления, доктор экономических наук Николай Пучков.

«Экономика США основана на валютной системе, которая позволяет американским корпорациям внедряться в другие корпорации и осуществлять неэквивалентный обмен, основанный на долларе. Инфляция — это соотношение между денежной массой и товарами. Инфляция в США идёт, но американцы постоянно получают товары извне. На это они содержат военные базы, укрепляют свою мощь», — сказал Пучков.

По его словам, такое поведение американцев — «это неоколониальная экспансия, основанная на долларе как на мировой валюте».