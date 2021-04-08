Москва, 8 апреля, 2021, 11:58 — ИА Регнум. Валютная система мира позволяет корпорациям США внедряться в корпорации других континентов и осуществлять неэквивалентный обмен. Об этом в ходе пресс-конференции «Доллар как оружие США против экономики России» в пресс-центре ИА «Общественная служба новостей» заявил профессор Международного института управления, доктор экономических наук Николай Пучков.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Томагавк

«Экономика США основана на валютной системе, которая позволяет американским корпорациям внедряться в другие корпорации и осуществлять неэквивалентный обмен, основанный на долларе. Инфляция — это соотношение между денежной массой и товарами. Инфляция в США идёт, но американцы постоянно получают товары извне. На это они содержат военные базы, укрепляют свою мощь», — сказал Пучков.

По его словам, такое поведение американцев — «это неоколониальная экспансия, основанная на долларе как на мировой валюте».