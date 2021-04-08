Москва, , 11:58 — REGNUM В продаже у российских туроператоров появились туры на Шри-Ланку. Однако по мнению экспертов, спрос на направление будет носить ограниченный характер по ряду причин, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

В-первых, для прибывающих на Шри-Ланку туристов действуют строгие ограничительные меры: 14-дневный карантин в специальных отелях, отрицательный ПЦР-тест на COVID-19 при въезде в страну и несколько платных ПЦР-тестов в течение изоляции.

Во-вторых, прямых авиарейсов в столицу Шри-Ланки Коломбо пока нет. Перелет осуществляется с пересадкой в Дубае. В-третьи, путешествие в эту страну недешев. Тур на семь ночей на двоих обойдется от 175 тыс. до 379 тыс. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, Шри-Ланка открыла границы для иностранных туристов с 21 января 2021 года.

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