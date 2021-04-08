Москва, 8 апреля, 2021, 11:56 — ИА Регнум. Жалобы на приговор футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина, которые стали участниками нескольких драк в Москве, поступили во Второй кассационный суд общей юрисдикции. Об этом 8 апреля сообщили в пресс-службе суда.

Дарья Антонова ИА REGNUM Суд над Кокориным и Мамаевым

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«Дата слушаний будет назначена в ближайшее время», — добавила в беседе с ТАСС представитель судебной инстанции.

Напомним, защита Мамаева просит переквалифицировать действия своего подзащитного с ч. 2 ст. 115 УК РФ («Умышленное причинение лёгкого вреда здоровью из хулиганских побуждений») на первую часть той же статьи УК с применением в качестве наказания штрафа, освободив от его исполнения. Также адвокаты настаивают на оправдании Мамаева по статье 116 УК РФ («Побои»).

Тем временем защита Кокорина выступает за то, чтобы полностью отменить приговор и отправить его на новое апелляционное рассмотрение.

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Как сообщало ИА REGNUM, осенью 2018 года футболисты нападающий петербургского «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев стали участниками двух потасовок, в которых пострадали водитель журналиста Первого канала Виталий Соловчук и чиновник Минпромторга Денис Пак.

В мае 2019 года суд вынес фигурантам уголовного дела обвинительный приговор. Кокорину и его брату Кириллу было назначено наказание в виде полутора лет лишения свободы, Мамаев и футбольный тренер Александр Протасовицкий были приговорены к одному году и пяти месяцам колонии общего режима.